Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

LembergLemberg (ots)

Am Freitag, den 08.01.2021, gegen 17:45 Uhr, verlor der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines roten Opel Astra auf der L 486 bei Lemberg, die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in einer Rechtskurve geradeaus auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte er seitlich mit dem Fahrzeug der ihm entgegenkommenden Fahrerin eines weißen Toyota Yaris und im Anschluss mit der Leitplanke. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Schadenshöhe: ca. 9000 Euro Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

