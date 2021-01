POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Polizeidirektion Pirmasens

Zwischen 17.00 Uhr des 08.01.21 und 08.00 Uhr des 09.01.21 kam es in der Gleiwitzstraße in Zweibrücken zu einem Einbruch in ein Gemeindehaus. Hierbei wurden mehrere Türen, sowie ein Fenster beschädigt, um in das Gebäude zu gelangen. Dort konnten durch die Täter dann keine Wertgegenstände aufgefunden werden, sodass nichts entwendet wurde. Es kann vorliegend jedoch von einem Sachschaden bis zu 10.000 Euro ausgegangen werden aufgrund der Beschädigungen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. | pizw

