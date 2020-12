PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pressemeldung für 19.12.2020

Bad SchwalbachBad Schwalbach (ots)

Gastwirt mit Schlagstöcken niedergeschlagen

Am frühen Samstagabend, gegen 18:10 Uhr, kam es in einer Pizzeria in Aarbergen-Rückershausen zu einer heftigen Auseinandersetzung. Zwei Männer im Alter von 30-40 Jahren betraten das Lokal und gaben zunächst vor, etwas bestellen zu wollen. Sie gingen dann aber unvermittelt und grundlos auf den Gastwirt zu und schlugen mit Teleskopschlagstöcken auf ihn ein. Der Wirt konnte sich gegen die Schläge wehren, worauf die Täter mit einem dunklen Kombi flüchteten. Der 40 Jahre alte Gastwirt aus Aarbergen wurde zum Glück nur leicht verletzt, musste sich aber vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus begeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Tel.-Nr.: 06124-70780 in Verbindung zu setzen.

Senior per Telefon durch falschen Bankmitarbeiter betrogen

Ein Taunussteiner Bürger wurde am Samstag Opfer einer dreisten Betrugsmasche: Zunächst erhielt der 79-jährige eine E-Mail von seiner "angeblichen" Hausbank, in der Neuigkeiten zum Online-Banking angekündigt wurden. In der E-Mail befand sich ein Link zur Registrierung, bei der dann die Kontodaten und die Telefonnummer abgefragt wurden. Außerdem musste dort die PIN zum Online-Banking angegeben werden. Damit waren dem Täter dann Tür und Tor geöffnet. Dieser rief dann zunächst den Geschädigten an und verlangte zur Verifizierung eine TAN. Außerdem änderte er sogleich die Zugangs-PIN zum Onlinebanking, wodurch der Geschädigte keinen Zugang mehr zum eigenen Konto hatte, und überwies sodann mit der erhaltenen TAN einen hohen 5-stelligen EURO-Betrag vom Konto des Geschädigten auf ein anderes Konto, welches zuvor vom Täter in gleicher betrügerischer Absicht unter dem Namen des Geschädigten eröffnet wurde.

Die Polizei rät: Überprüfen Sie E-Mails von Banken genau auf deren Plausibilität und Herkunft. Öffnen Sie keine Anhänge und folgen Sie keinen Anweisungen zur Herausgabe von persönlichen, sensiblen Daten wie Zugangskennwörtern oder PIN/TAN. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihre Bank telefonisch über deren bekannte Telefonnummern oder Hotline.

Missverständnis führt zu Verkehrsunfall mit 3 Beteiligten

Am Ortseingang von Bad Schwalbach, B 54/Bahnhofstraße, kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, weil ein Pkw nach rechts blinkte, aber geradeaus weiterfuhr. Der 32-jährige Fahrer eines Golf aus Wiesbaden fuhr auf der B 54, von Adolfseck kommend, in Richtung Taunusstein. Nach übereinstimmenden Angeben der beiden anderen Unfallbeteiligten hatte er den rechten Blinker eingeschaltet, als er sich der Einmündung Bahnhofstraße näherte. Ein 21-jähriger Taunussteiner, der mit seinem BMW von Taunusstein nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, führte sein Vorhaben deshalb um. Da der Golf jedoch geradeaus weiterfuhr, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, bei dem der Golf noch gegen den Nissan eines 35-jährigen Hohensteiners prallte, der gerade dabei war, von der Bahnhofstraße nach rechts zur B 54 abzubiegen. Der BMW und der Golf waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6500,-- EUR geschätzt

gef. Bischoff, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell