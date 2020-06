Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall unter Radfahrern in Nordenham - ein Fahrer verletzt.

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 20.06.2020, gegen 14.45 Uhr, befährt ein 79-jähriger Nordenhamer mit seinem Pedelec die Berliner Straße und biegt an der Einmündung zur Atenser Allee nach rechts ab, um seine Fahrt auf dem Fahrradweg in Rtg. B212 fortzusetzen. Hierbei übersieht er eine 17-jährige Nordenhamerin, die den Fahrradweg der Atenser Allee mit ihrem Fahrrad auf der falschen Straßenseite in Rtg. Friedeburg befährt. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß kommen beide Fahrradfahrer zu Fall. Der 79-jährige Nordenhamer zieht sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell