Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Fahren unter Drogeneinfluss

Am 09.September 2020, gegen 16.12 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus Clausthal-Zellerfeld mit seinem PKW die Sedelsberger Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Zudem befanden sich an seinem PKW entwendete Kennzeichen. Bei der Dursuchung seines Wagens wurden diverse Waffen und ein weiteres Kennzeichenpaar aufgefunden und sichergestellt. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe/Kampe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 09. September 2020, kam es gegen 13.15 Uhr auf der Barßeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe befuhr die Barßeler Straße in Richtung Barßel. In einer Linkskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

