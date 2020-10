Polizei Mettmann

POL-ME: Beifahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Heiligenhaus- 2010043

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag (08.10.2020), gegen 14.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Velberter Straße in Höhe der Schürhofer Straße. Eine 74-jährige Duisburgerin befuhr mit ihrem PKW VW Golf die Velberter Straße in Fahrtrichtung Velbert. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah sie, als sie von der rechten der beiden Fahrspuren auf die linke wechseln wollte, eine 56 - jährige Heiligenhauserin die mit ihrem PKW Mazda in gleicher Richtung fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden PKW. Hierbei verletzte sich die 35-jährige Beifahrerin im Mazda so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Velberter Straße teilweise einspurig und teilweise voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

