Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Fahrer zeigt gefälschten Führerschein vor

PirmasensPirmasens (ots)

Gestern, gegen 16:30 Uhr, wurde ein 43jähriger Fahrer eines Landrovers in der Schäferstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte er einen ausländischen Führerschein vor. Bei der Überprüfung des Führerscheins auf der Dienststelle stellte sich heraus, dass es sich um eine Fälschung handelt. Daraufhin gab der Mann an, dass er den Führerschein vor 5 Jahren in Berlin für 5000 Euro gekauft haben will. Der Führerschein wurde sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung wurden eingeleitet. pips

