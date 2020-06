Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann (26) stürzt sechs Meter in die Tiefe

Bad Oeynhausen, Porta Westfalica (ots)

Ein 26-jähriger Mann ist am Fronleichnam, 11. Juni, von einem Dach des ehemaligen Autohauses "Furken" in Bad Oeynhausen rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Der 26-Jährige aus Porta Westfalica kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Polizei und Rettungsdienst waren am Morgen um kurz vor sechs Uhr zur Mindener Straße gerufen worden. Auf dem Boden im Innenhof des seit langer Zeit leer stehenden Gebäudes fanden die Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, den Verletzten. Oberhalb der Person befand sich ein Loch in der Dachkonstruktion.

Ein 30-jähriger Bielefelder gab an, sich mit dem Verletzten auf dem Gelände aufgehalten zu haben. Er habe den 26-Jährigen gefunden und den Notruf abgesetzt. Warum man sich dort aufgehalten habe, dazu wollte sich der Bielefelder gegenüber den Polizisten nicht äußern.

Die Beamten entdecken im Nahbereich der Unglücksstelle halbgefüllte Spraydosen sowie ein augenscheinlich frisches Graffiti. Entsprechende Farbanhaftungen befanden sich auch an den Händen des 26-Jährigen.

