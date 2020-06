Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Steinmetzarbeiten von Grundstück gestohlen

Minden (ots)

Am späten Donnerstagabend beobachtete eine Zeugin gegen 23 Uhr in der "Grille", wie drei unbekannte Personen bei einem mutmaßlichen Diebstahl von einem umzäunten Grundstück mehrere Steinmetzarbeiten über einen Zaun hinweghoben, um diese in einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen zu verstauen.

Daraufhin rief die Beobachterin die Polizei. Zuvor hatte sich einer der Täter mit einem Fahrzeug, vermutlich einem braunen Kleintransporter, in Richtung Dankersen entfernt. Gleiches galt für die beiden anderen Unbekannten, die fußläufig in selber Richtung geflohen waren. Die eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich bei dem Diebesgut um mehrere Blumenkübel gehandelt haben. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeitig Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

Hinweise zu den Unbekannten bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

