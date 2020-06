Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Heranwachsende im Botanischen Garten angegriffen und verletzt

Minden (ots)

Eine Gruppe von vier Jugendlichen und Heranwachsenden ist in den späten Abendstunden des Samstags im Botanischen Garten von sechs jungen Männern angegriffen und zum Teil verletzt worden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich die späteren Opfer (17, 19, 20) sowie die Zeugin (17) auf einer Parkbank im Botanischen Garten in der Nähe Robert-Koch-Straße aufgehalten. Dort wurden sie kurz vor 23 Uhr von den sechs Unbekannten erstmals angesprochen. Nachdem sich die Männer entfernt hatten, kehrten sie nach rund einer Viertelstunde zurück. Hier fingen sie sofort an zu provozieren. Der Hauptaggressor, welcher eine Brille trug, schubste den Mindener (17) zunächst, und schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht. Der 19-Jährige wollte schlichten. Darauf trafen ihn ebenfalls mehrere Faustschläge im Gesicht. Anschließend warf der Schläger noch Fahrräder auf sein verletztes Opfer. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Königstraße. Während der 17-Jährige Schwellungen im Gesicht davon trug, musste der 19-Jährige im JWK stationär behandelt werden. Zudem vermisste der 20-Jährige später einen Rucksack samt Inhalt.

Beschrieben wurden fünf der Angreifer auf eine Größe von 170 bis 180 Zentimetern mit normaler Statur und einer als auffallend dick und klein. Sie hatten dunkle Haare und waren bekleidet mit dunklen Jogginghosen zu dunkler Oberbekleidung. Die Unbekannten unterhielten sich laut Zeugenaussagen in einer Sprache, die sie mutmaßlich als türkisch beschrieben. Eine Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Daher erhoffen sich jetzt die Ermittler unter der Rufnummer (0571) 8866-0 weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

