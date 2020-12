Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahndung nach zwei Tatverdächtigen - mit Fotos

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Zwei unbekannte tatverdächtige Frauen entwendeten am 22. September 2020 in einer Drogerie die Geldbörse einer 77-Jährigen. Mit der EC-Karte wurde anschließend Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben. Die Tatverdächtigen konnten fotografiert werden.

Fotos der gesuchten Frauen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-diebstahl-computerbetrug-2

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

