Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Kind, Zeugen gesucht

GrevenGreven (ots)

Am Freitag (27.11.2020), gegen 07:30 Uhr, kam es am Kreisverkehr an der Münsterstraße/Rathausstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Fahrer eines Kraftomnibusses befuhr den Kreisverkehr an der Münsterstraße und beabsichtigte, auf die Rathausstraße abzubiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem circa zehnjährigen Kind, das mit seinem Fahrrad aus Richtung der Straße An der Martinischule kommend die Rathausstraße in Richtung der Münsterstraße überquerte. Nach einem Gespräch mit dem Fahrer des Busses gab das Kind an, nicht verletzt zu sein, und setzte seine Fahrt fort. Am Kraftomnibus entstand kein Schaden. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem am Unfall beteiligten Kind machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

