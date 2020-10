Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - PKW überschlägt sich

Lippe (ots)

(HR) Bad Salzuflen - Wüsten - Am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mann aus Vlotho zusammen mit seiner 78-jährigen Ehefrau die Vlothoer Straße in Bad Salzuflen - Wüsten mit seinem PKW Toyota in Richtung Bad Salzuflen. In Höhe der Einmündung der Gustav-Schalk-Straße verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die angrenzende Bankette und überschlug sich. Hierbei wurden beide Insassen leicht verletzt und mittels RTW dem Klinikum Herford zugeführt. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

