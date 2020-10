Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbrecher werden gestört und flüchten

Lippe (ots)

(HR) Bad Salzuflen - Holzhausen - Am Freitagabend gegen 23:45 Uhr beschädigten zwei unbekannte Personen den Zaun eines Firmengeländes am Louis-Ückermann-Weg in Bad Salzuflen - Holzhausen. Anschließend entwendeten sie fünf Gasflaschen von der Örtlichkeit und stellten diese an der Straße zur Abholung bereit. In dem Moment wurden sie von einem Zeugen entdeckt, welcher mit seinem Hund dort unterwegs war. Sie flüchteten daraufhin ohne Diebesgut mit einem dunklen PKW in Richtung Alt Holzhauser Straße. Beide männlichen Täter trugen dunkle Jacken mit Kapuze. Bei dem PKW handelt es sich vermutlich um einen dunklen Peugeot 106. Hinweise / Verdächtige Wahrnehmungen nehmen die Polizeiwache in Bad Salzuflen (05222-98180) oder das Kriminalkommissariat 2 in Detmold (05231-6090) entgegen.

