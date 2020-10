Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Verkehrsunfall auf Kreuzung.

Lippe (ots)

Auf der Kreuzung Hornsche Straße/Remmighauser Straße kollidierten am Dienstag ein Opel Meriva und ein VW Polo aus ungeklärter Ursache miteinander. Der 60-jährige Opelfahrer aus Detmold wollte gegen 12:50 Uhr von der Hornschen Straße aus nach links in die Remmighauser Straße abbiegen, als er mit dem VW eines 38-Jährigen zusammenstieß, der aus der Gegenrichtung geradeaus über die Kreuzung fuhr. Der 38-Jährige aus Lemgo wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverlauf geben können, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Detmold unter der 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell