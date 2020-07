Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Sekundenschlaf führte zu Unfall auf der B 67

Rhede (ots)

Ein 80 Jahre alter Autofahrer aus Warendorf verursachte am Donnerstagmorgen auf der B 67 gegen 09.35 Uhr in Höhe der Ausfahrt "Rhede" einen schweren Verkehrsunfall. Er war aus Richtung Bocholt kommend in Richtung Borken unterwegs und nach eigenen Angaben am Steuer eingeschlafen. Dadurch geriet er auf den Gegenfahrstreifen, wo es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 60-Jährigen aus Borken kam. Glücklicherweise stießen die Fahrzeuge nicht frontal zusammen, sondern seitlich. Der 60-Jährige erlitt Verletzungen und wurde im Bocholter Krankenhaus zunächst stationär aufgenommen.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 30.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell