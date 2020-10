Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. "Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Aktionstag zur Einbruchsprävention am 25. Oktober 2020

Lippe (ots)

Im Rahmen des landesweiten Aktionstages zum Einbruchschutz am 25. Oktober 2020 veranstaltet die Polizei Lippe am Freitag, 23. Oktober 2020, von 17.00 bis 19.00 Uhr einen gemeinsamen Online-Vortrag mit der Verbraucherzentrale NRW zum Thema Einbruchschutz: https://lippe.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer-19

Kriminalhauptkommissar Tim Lukowski von der Polizei Lippe und Dipl.-Ing. Matthias Ansbach von der Verbraucherzentrale NRW (Energieberatung Kreis Lippe) informieren Sie ausführlich darüber, wie Sie sich vor Einbrechern schützen können und warum vor allem die richtigen Fenster und Türen so enorm wichtig sind. Wer Interesse hat am Online-Vortrag teilzunehmen, meldet sich bitte vorab per E-Mail unter detmold.energie@verbraucherzentrale.nrw an. Die Zugangsdaten für den Online-Vortrag werden im Anschluss per E-Mail zugeschickt.

Landesweit wie auch im Kreis Lippe sind die Zahlen der Wohnungseinbrüche rückläufig. Über ein Drittel der Einbrüche bleibt nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen oder auch durch aufmerksame Nachbarn im Versuch stecken. Der Polizei Lippe ist es wichtig die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin über mögliche Gefahren aufzuklären und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Häuser und Wohnungen geschützt werden können.

