Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Unfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Am Montagmittag, gegen 12 Uhr, kam es in der Mittelstraße zum Unfall, nachdem eine 74-Jährige beim Abbiegen aus ungeklärter Ursache einen anderen Wagen übersah. Die Frau wollte mit ihrem Peugeot von der Straße Potthoff nach rechts in die Mittelstraße abbiegen und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem vorfahrtberechtigten Porsche einer 39-Jährigen, die in Richtung Paderborner Straße unterwegs war. Der 66-jährige Beifahrer der 39-Jährigen wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 13 500 Euro. Zeugen des Unfall wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090.

