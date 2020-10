Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrüche in Gartenlauben.

Lippe (ots)

Am Montag wurde die Polizei zu einem Kleingartenverein gerufen, auf dessen Gelände an der Straße "Am Breiten Felde" mehrere Gartenlauben aufgebrochen wurden. Von Sonntag auf Montag drangen die bislang unbekannten Täter gewaltsam in vier Lauben ein. Sie stahlen mindestens zwei Getränkekisten und einen Flachbildfernseher und beschädigten mehrere Fensterscheiben. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, informieren bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Nummer 05231 6090.

