Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. KORREKTUR falsches Datum - Zwölf Bushaltestellen demoliert.

Lippe (ots)

In der Nacht vom 08.10. auf den 9.10.2020 (Donnerstag auf Freitag) demolierten Unbekannte 12 Bushaltestellen in Horn-Bad Meinberg. Die Täter schlugen diverse Scheiben an den Haltestellen ein und richteten einen Schaden in fünfstelliger Höhe an. Ein Tatzusammenhang mit den Sachbeschädigungen auf Detmolder Stadtgebiet in der darauffolgenden Nacht ist nicht auszuschließen. In Detmold wurden 15 Bushaltestellen angegangen, die Schadenshöhe liegt bei über 20 000 Euro (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/4730657). Hinweise auf die Verursacher, die vermutlich motorisiert unterwegs waren, nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter 05222 98180 entgegen.

