Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Lippe (ots)

(HR) Leopoldshöhe - In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 34-jähriger Bielefelder mit seinem Ford die Hauptstraße in Leopoldshöhe-Asemissen in Richtung Lage. In einer Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchfuhr einen Straßengraben und kam wieder zurück auf der Fahrbahn zum Stehen. Hierbei erlitt er eine leichte Kopfplatzwunde. Bereits zuvor war er mehreren Verkehrsteilnehmern durch sein riskantes Fahrverhalten aufgefallen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Bielefelder unter Alkoholeinfluss stand und dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wurde mittels RTW einem Klinikum in Bielefeld zugeführt, wo er zunächst stationär verblieb. An dem PKW entstand Totalschaden.

