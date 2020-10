Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bus übersehen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13:10 Uhr, wurde ein Autofahrer bei der Kollision mit einem Linienbus in der Meiersfelder Straße leicht verletzt. Ein 37-Jähriger wollte mit seinem BMW aus der Straße "Im Grünen Winkel" in die Meiersfelder Straße einbiegen. Dabei übersah er aus ungeklärter Ursache den vorfahrtberechtigen Bus und kollidierte mit diesem. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der 61-jährige Busfahrer und die Insassen des Busses blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 18 000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverlauf geben können, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090.

