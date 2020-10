Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Einbrecher hebeln die Außenfassade auf

Lippe (ots)

(HR) Leopoldshöhe - In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten unbekannte Täter Teile der Außenfassade einer Firma am Westring in Leopoldshöhe - Asemissen auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Welches Diebesgut sie danach an sich brachten, konnte noch nicht gesagt werden. Anschließend verließen sie die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich Westring gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell