POL-LIP: Detmold - Zigarettenautomat angegangen

(HR) - Detmold - Samstagmorgen um 03:30 Uhr wurde in Detmold ein Zeuge durch Geräusche geweckt, welche aus Richtung Saganer Straße kamen. Er sah daraufhin vier männliche Personen an einem Zigarettenautomaten in Höhe des Hauses 29 hantieren. Daraufhin benachrichtigte er die Polizei. In der Zwischenzeit flüchteten die Personen allerdings in Richtung Schulzentrum. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass der Automat an mehreren Stellen beschädigt war und man versucht hatte, ihn aufzubrechen. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

