Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Rollerfahrer flüchtet

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 11:30Uhr, fuhr ein unbekannter Rollerfahrer an der Oberen Goethestraße gegen einen geparkten grünen BMW 530D. Der Unfallversacher flüchtete in Richtung Postallee, eine Zeugin hatte noch versucht ihn anzusprechen. Mit dem Mann rannten zwei weitere Unbekannte weg. Der Roller blieb vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen war der Unfallverursacher nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen das geparkte Auto gefahren. Die amtlichen Kennzeichen an dem Roller gehören nicht zum Fahrzeug.

Der Rollerfahrer soll ca. 20 Jahre alt sein.

Bei dem Unfall entstand 1.600 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

