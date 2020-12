Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Handtasche gewaltsam entwendet

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 10:30 Uhr, fuhr eine 73-jährige Gladbeckerin mit ihrem Fahrrad auf einem Waldweg an der Fehrenbergstraße. In Höhe des Spielplatzes brachte ein unbekannter Fahrradfahrer die Frau gewaltsam vom Fahrrad und entwendete die mitgeführte Handtasche. Anschließend flüchtete der Mann.

Personen: ca. 25 Jahre alt, schlank, komplett schwarz gekleidet, Mütze, Schal als Mundschutz

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

