POL-REK: 210224-5: Jugendlichen aus Auto befreit - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 16-Jähriger ist eigenen Angaben zufolge im benachbarten Ausland in den Kofferraum eines Wagens gestiegen, der auf einem Autotransporter stand. Polizisten stellten nach seinem Notruf seinen Standort fest und befreiten ihn aus seiner misslichen Lage.

Bei der Leitstelle der Polizei meldete sich am Dienstag (23. Februar) gegen 17:00 Uhr über den Notruf 110 eine männliche Person, die lediglich arabisch sprach. Über verschiedene technische Übersetzungsdienste konnten die Beamten herausfinden, dass sich diese Person in einem geschlossenen Raum befand und sich durch Klopfen bemerkbar machte. Nach Kontakt zur Feuerwehr und einem arabisch sprechenden Arzt konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden, dass es sich um einen Flüchtling handelte, der sich in einem Kofferraum eines Wagens befand. Ein Diensthundführer und weitere Polizisten fanden den LKW, auf dem acht Autos standen, auf der Wankelstraße in Kerpen. Den 16-Jährigen konnten die Beamten aus seiner misslichen Lage befreien. Er gab an, auf diesem Wege aus dem Ausland eingereist zu sein. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den unverletzten 16-Jährigen, während die Feuerwehr die Straße ausleuchtete und absperrte. Der Fahrer des LKW (41) sowie der 16-Jährige wurden festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (bm)

