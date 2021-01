Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mercedes-Fahrer gegen Firmentor gerutscht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 06.25 Uhr ereignete sich in der Schlotterbeckstraße in Böblingen ein Unfall auf glatter Fahrbahn. Ein 24 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr die Straße von der Calwer Straße kommend. Vermutlich hatte er seine Geschwindigkeit nicht an die vorherrschenden Witterungsbedingungen angepasst, so dass er auf der glatten Fahrbahn in der Linkskurve ins Rutschen geriet. Der Mercedes kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Tor einer Firma. Das Tor kippte um und beschädigte ein auf dem Firmengelände stehendes Fahrzeug. Der Mercedes musste durch einen Kran geborgen werden. Anschließen wurde er abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 16.000 Euro.

