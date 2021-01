Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Gipsmaschine aus Rohbau gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch, der zwischen Mittwoch 16.30 Uhr und Donnerstag 08.30 Uhr im Anna-Haag-Weg in Sindelfingen-Maichingen verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Über ein zuvor aufgehebeltes Kellerfenster, das über einen Lichtschacht erreichbar ist, gelangten noch unbekannte Täter in einen Rohbau. Dort entwendeten sie eine Gipsmaschine im Wert einer vierstelligen Summe und hinterließen darüber hinaus einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 204050, in Verbindung zu setzen.

