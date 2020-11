Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration am Sonntag, 08.11.2020 in Bonn - 200 Radfahrende demonstrieren für Radschnellweg

BonnBonn (ots)

Die Bonner Polizei bereitet sich auf einen Einsatz am kommenden Sonntag (08.11.2020) vor. Unter dem Motto "Geplante Erweiterung der A565 ohne Radschnellweg - Tausend Räder auf den Tausendfüßler - Radschnellweg statt neuer Autofahrspuren auf der A565" wollen 200 Fahrradfahrende in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr durch Bonn fahren.

Ursprünglich hatten die Veranstalter rund um das Bündnis "Parents for future" dabei auch den "Tausendfüßler" genannten Teilabschnitt der Autobahn 565 zwischen den Anschlussstellen Bonn-Tannenbusch und Bonn-Endenich bei der Demonstration befahren wollen. Das Polizeipräsidium Bonn hat als zuständige Versammlungsbehörde die Nutzung der Autobahn wegen einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit untersagt. Die erforderliche, rund sechsstündige Sperrung der A 565, die damit verbundenen Staus auf der Autobahn und den Ausweichstraßen sowie das erhöhte Unfallrisiko haben zu dem Verbot geführt.

Dagegen hatten die Anmelder beim Verwaltungsgericht Köln geklagt. Dies hat am heutigen Donnerstag (05.11.2020) den Antrag abgelehnt und ein Befahren der Autobahn durch die Fahrradfahrenden untersagt.

Damit die Veranstalter ihr Versammlungsrecht dennoch am Sonntag wahrnehmen können, wurde ihnen von der Polizei eine rund 14 Kilometer lange Aufzugsstrecke durch Bonn für die Fahrraddemo zugewiesen.

Aufzugsweg:

Campus Poppelsdorf - Carl-Troll Straße - Sebastianstraße - Alfred-Bucherer-Straße - Endenicher Allee - Kaufmannstraße - Endenicher Straße - Verdistraße - Immenburgstraße - Gerhard-Domagk-Straße - Am Propsthof - Bornheimer Straße - Lievelingsweg - Berta-Lungstras-Straße - Oppelner Straße - Am Josephinum - Herseler Straße - U-Turn unter der Friedrich-Ebert-Brücke - Herseler Straße - Werftstraße - Römerstraße - Welschnonnenstraße - Sandkaule - Belderberg - Adenauerallee - Reuterstraße - Am Botanischen Garten - Karlrobert-Kreiten-Straße - Campus Poppelsdorf

Am Sonntag ist in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr entlang der aufgeführten Strecke mit temporären Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Polizei wird für entsprechende Verkehrsregelungen vor Ort sorgen und via twitter @polizei_nrw_bn über die Verkehrssituation während der Demonstration informieren. Am Bürgertelefon 0228 15-3030 gibt die Polizei ab 13 Uhr auch telefonisch zur Verkehrssituation Auskunft.

