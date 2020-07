Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Aufbrüche in Kattenstroth

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Wochenende (11.07. - 13.07.) wurden bislang drei Pkw-Aufbrüche zur Anzeige gebracht, die allesamt im Ortsteil Kattenstroth begangen wurden. Die Tatorte lagen am Südring, in der Schalückstraße und in der Turnerstraße. Bei den aufgebrochenen Pkw handelte es sich um BMW- und Mercedes-Modelle, bei denen sich die Täter jeweils durch einschlagen eines Seitenfensters Zutritt verschafften und fachgerecht festverbaute Fahrzeugteile wie Lenkräder und Tachoeinheiten ausbauten und entwendeten.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

