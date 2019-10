Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0666 --Frau nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Strom, Stromer Landstraße Zeit: 22.10.2019, 09.40 Uhr

Am Dienstagmorgen kam eine 21-Jährige in Bremen-Strom aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 9.40 Uhr überholte die Fahrerin eines Polos offenbar mehrere hinter einem Müllfahrzeug wartende Fahrzeuge in stadteinwärtige Richtung auf der Stromer Landstraße. Aus noch unbekannten Gründen verlor sie anschließend die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr mit der linken Fahrzeugseite gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Lichtmast. Anschließend schleuderte sie gegen einen Holzpfeiler auf einer angrenzenden Weide. Die Feuerwehr Bremen befreite die im Fahrzeug eingeklemmte 21-Jährige. Ein Rettungshubschrauber brachte die lebensgefährlich verletzte Frau in eine Klinik, wo sie aktuell noch in Lebensgefahr schwebt.

Für die Bergungsarbeiten musste die Stromer Landstraße in beide Richtungen bis etwa 11.20 Uhr voll gesperrt werden. Um 11.45 Uhr konnten beide Fahrbahnen wieder freigegeben werden.

Die Polizei Bremen bittet die Fahrer der wartenden Fahrzeuge hinter der Unfallstelle, sich als mögliche Zeugen zur Verfügung zu stellen. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 zu melden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an.

