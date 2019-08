Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Innenstadt: Unbekannte raubten Bargeld und Musikbox - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht Zeugen zu einem Straßenraub, der sich in der Nacht von Freitag (02.08.2019) auf Samstag (03.08.2019) auf der Straße Am Boeselagerhof in der Bonner Innenstadt ereignet haben soll. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand saßen die beiden 18-jährigen Geschädigten um Mitternacht auf einer Treppe vor der Oper und hörten Musik über einen mitgeführten Lautsprecher. Dort wurden sie zunächst von den mutmaßlichen Räubern angesprochen. Unter der Androhung von Gewalt raubten sie schließlich Bargeld und den Bluetooth-Lautsprecher und flüchteten anschließend.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: etwa 17-20 Jahre alt - ca. 175 cm groß - trug eine Basecap - helle Jacke, dunkle Jeans, weiße Turnschuhe

Täter 2: etwa 17-20 Jahre alt - dunkle, lockige, an den Seiten kurze Haare - blaue Jacke

Wer das Geschehen beobachtet hat und weitere Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 32 unter 0228/15-0 in Verbindung zu setzen.

