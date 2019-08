Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld-Dagobertshausen - Werkzeuge aus Gartenhütte gestohlen

Homberg (ots)

Malsfeld-Dagobertshausen Werkzeuge aus Gartenhütte gestohlen Tatzeit: 25.07.2019, 18:00 Uhr bis 01.08.2019, 14:30 Uhr

Gestern Abend wurde der Polizei in Melsungen ein Einbruch in eine Gartenhütte gemeldet. Der Gartenhüttenbesitzer hatte den Diebstahl erst gestern Nachmittag um 14:30 Uhr bemerkt.

Unbekannte Täter hatten im Zeitraum der letzten sieben Tage die Türen einer Gartenhütte am Ortsausgang Dagobertshausen in Richtung Beiseförth aufgebrochen und aus der Hütte eine Motorsäge und eine Motorsense im Wert von 300,- Euro gestohlen. Hierbei richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von ca. 900,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

