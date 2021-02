Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210225-2: Automatenaufbruch scheiterte - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In Tollhausen hat ein Landwirt auf seinem Gelände Automaten für Molkereiprodukte aufgestellt. Unbekannte versuchten, einen dieser Automaten gewaltsam aufzubrechen und lösten dabei einen Alarm aus.

Mittwochmorgen (24. Februar) zwischen 03:30 Uhr und genau 03:32 Uhr versuchten zwei Täter, einen Milchautomaten, der sich in einem Holzhaus auf dem landwirtschaftlichen Betrieb an der Escher Straße befindet, aufzubrechen. Bei dem Versuch lösten die Täter einen Alarm aus. Sie flüchteten in Richtung Escher Straße. Beide Täter sind bei der Tat videografiert worden. Sie flohen ohne Beute und ohne Sachschaden zu verursachen.

Der Haupttäter trug eine Kapuzenjacke, einen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe. Der Mittäter stand außerhalb des Häuschens.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat zur Tatzeit auf der Escher Straße zwei Personen gesehen und kann sachdienliche Angaben zu ihnen machen? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell