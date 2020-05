Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Trabbi-Kennzeichen an Renault unterwegs

Wilthen (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach stoppten am 23. Mai 2020 um 14:30 Uhr in Wilthen einen 57-jährigen deutschen Fahrer eines roten Renault Twingo. Grund waren die am Fahrzeug angebrachten Nummernschilder. Die gehören eigentlich an einen Trabant, der bereits 2019 stillgelegt wurde. Der Fahrer muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und wegen Fahrens ohne Zulassung verantworten. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

