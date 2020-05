Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schaukasten demoliert

Hirschfelde (ots)

Unbekannte Täter haben am Bahnhaltepunkt in Hirschfelde die Scheibe des Infoschaukastens eingeworfen. Bundespolizisten nahmen am 21.05.2020 den Schaden auf und ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

