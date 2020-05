PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus für Sonntag, den 03.05.2020

Hofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

1.1 Verdacht auf versuchten Raub mit Waffe

Tatzeit: So., 03.05.2020, 02:10 Uhr Tatort: 65824 Schwalbach, Ostring

Zur Tatzeit kam es zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines Taxifahrers. Die beiden männlichen Täter konnten zunächst flüchten, sie konnten aber im Zuge der umfangreichen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden.

Der 25jährige geschädigte Taxifahrer hatte zunächst zwei männliche Personen von Bad Soden nach Schwalbach transportiert. Nachdem er beide an der Zieladresse abgesetzt hatte, musste er eine kurze Zeit warten, da einer der beiden Fahrgäste vorgab noch Geld in seiner Wohnung holen zu wollen, um die Fahrtkosten bezahlen zu können.

Einer der beiden Personen kam dann zurück und hielt zum Schrecken des Taxisfahrers eine Waffe in seiner Hand. Aufgrund dieser Feststellungen ergriff der Taxifahrer die Flucht und informierte über den Notruf 110 die Polizei. Während der eingeleiteten Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnten die zwei männlichen Täter festgenommen werden. Die Schusswaffe, welche sich als Schreckschusswaffe herausstellte, konnte ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden. Beide Täter wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der geschädigte Taxifahrer wurde bei der Tat nicht verletzt.

1.2. Fahrraddiebstahl

Tatzeit: Fr., 01.05.2020, 18:00 Uhr - Sa., 02.05.2020, 08:40 Uhr Tatort: 65439 Flörsheim, Rathausstraße

Zur Tatzeit kam es in Flörsheim-Wicker zum Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades aus einer Garage. Das Fahrrad, ein blau-gelbes E-Bike des Herstellers Hercules, stand in einer unverschlossenen Tiefgarage. Das Hinterradschloss war zwar verschlossen, jedoch war das Fahrrad nicht angeschlossen. Es konnte durch die Täter so leicht weggetragen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3400,00 EUR. Täterhinweise liegen nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145-547640 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsdelikte

2.1. Verkehrsunfallflucht

Unfallzeit: Fr., 01.05.2020, gg. 18:20 Uhr Unfallort: BAB A66, Anschlussstelle Frankfurt-Höchst - Ausfahrt B 8 Fahrtrichtung Königstein

Zur Unfallzeit verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer im Bereich der Autobahnausfahrt BAB 66 Anschlussstelle Höchst, Richtung B 8 nach Königstein, eine Verkehrsunfallflucht. Der aus Frankfurt kommende PKW geriet aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Das beschädigte Fahrzeug, ein silberner Ford, parkte der Beschulidgte in Sulzbach an einer dortigen Tankstelle ab und entfernte sich dann zu Fuß. Auf der Videokamera ist eine männliche Person, ca. 35-40 Jahre alt, mit Glatze zu sehen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 5500,00 EUR. Ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 in Verbindung zu setzen.

2.2. Trunkenheitsfahrt

Tatzeit: So., 03.05.2020, 02:09 Uhr Tatort: 65779 Kelkheim, Industriestraße

Zur Tatzeit kam es in Kelkheim zu einer Trunkenheitsfahrt. Eine 18jährige Fahrzeugführerin aus Kelkheim führte einen Audi Q 3 im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl sie infolge des Konsums von Alkohol nicht in der Lage dazu war. Durch eine Kelkheimer Polizeistreife konnte bei der Verkehrskontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft der Kelkheimerin festgestellt werden. Ein im Anschluss durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Fahranfängerin musste sich sodann einer Blutentnahme auf der Polizeistation in Kelkheim unterziehen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet.

3. Sonstiges

-

gefertigt: Sieger, PHK´ in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell