POL-REK: 210226-2: Ermittler bitten um Unterstützung bei Unfallrekonstruktion - Hürth

Am Donnerstag (25. Februar) ist eine 48-jährige Frau mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich nicht mehr an den Unfallhergang erinnern können. Die 48-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad offenbar gegen 16:35 Uhr auf der Zieskovener Straße und stürzte. Dort fand sie ein Zeuge (40) mit einer blutenden Verletzung am Kopf. Sie stand nach Angaben des Zeugen auf und versuchte ihr Fahrrad wieder aufzustellen. Bislang gehen die Ermittler des Verkehrskommissariats von einem Alleinunfall aus, wollen aber einen möglichen Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer ausschließen. Zeugen, die den Sturz der 48-Jährigen beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

