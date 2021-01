Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150121-0027: Kennzeichen gestohlen

Reichshof / Wiehl (ots)

Die Kennzeichen zweier Fahrzeuge haben Unbekannte in Reichshof-Mittelagger und Wiehl-Bielstein gestohlen. In Reichshof-Mittelagger hatten es die Täter am Zimmerseifer Weg auf die Kennzeichen GM-S 305 abgesehen, die in der Zeit von 17.30 Uhr am Mittwoch (13. Januar) und 08.00 Uhr am Donnerstag von einem Citroen Jumper abmontiert wurden. Auf einem Parkplatz an der Schlanderser Straße waren die Diebe am Mittwoch zwischen 05.20 und 12.45 Uhr aktiv; hier stahlen sie die Kennzeichen GM-CK 1337 von einem Renault Twingo. Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

