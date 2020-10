Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Diebstahl von Wechselrichtern: Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge erbeten

Kassel (ots)

(Bitte beachte Sie auch unsere am 26.10.2020, um 14:02 Uhr, unterhttps://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4744972 veröffentlichte Pressemitteilung).

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Die Beamten der Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo konnten nach dem Diebstahl von Wechselrichtern aus einem Solarpark in der Gemarkung Schauenburg nun die genaue Tatzeit ermitteln. Demnach hatten die Täter am Samstagabend gegen 21 Uhr am Tatort agiert. Zudem ergaben sich bei den bisherigen Ermittlungen Hinweise, dass es sich offenbar um überregionale und professionell vorgehende Diebe gehandelt hat, die ihre Beute mit Klein-Lkws oder ähnlichen Fahrzeugen abtransportierten. Nachdem die unbekannten Täter einen Zaun durchtrennt hatten, stahlen sie insgesamt 48 Wechselrichter im Gesamtwert eines höheren fünfstelligen Betrags. Der durch ihr Vorgehen angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Die Ermittler des K 21/22 bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wem sind am Samstagabend im Bereich der L 3220 zwischen Schauenburg-Breitenbach und Habichtswald-Ehlen sowie den dortigen Feldwegen nahe der Autobahn 44 Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

