Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebstahl von Wechselrichtern eines Solarparks: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Am Wochenende haben Unbekannte aus einem Solarpark in der Gemarkung Schauenburg mindestens 30 Wechselrichter entwendet. Der Solarpark liegt an der Autobahn 44, nahe der L3220 zwischen Schauenburg-Breitenbach und Habichtswald-Ehlen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter den Zaun durchtrennt und im Anschluss die Wechselrichter abmontiert und gestohlen.

Den Beamten des Polizeireviers Süd-West war der Diebstahl von dem Solarparkgelände am gestrigen Sonntagmittag gemeldet worden. Wann genau die Täter agiert haben, ist bislang noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Sachschaden, der durch das Durchtrennen der Stromleitungen entstanden ist, beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat, die zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug nutzten.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

