POL-KS: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit und gekipptes Fenster: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Die kurze Abwesenheit der Bewohner von rund anderthalb Stunden und ein gekipptes Fenster nutzte am Sonntagmittag ein Einbrecher in der Korbacher Straße in Kassel. Der Unbekannte hatte sich über die Grunnelbachstraße der Rückseite eines Mehrfamilienhauses genähert und war anschließend ohne große Mühe über das gekippt stehende Fenster in die Erdgeschosswohnung eingebrochen. Dort durchsuchte der Täter mehrere Räume und erbeutete Bargeld sowie ein Tablet. Mit dem Diebesgut flüchtete der Täter anschließend offenbar über die Terrassentür aus dem Gebäude und weiter in unbekannte Richtung. Der Einbruch war gegen 13:30 Uhr entdeckt worden. Die daraufhin sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die am Sonntagmittag im Bereich der Korbacher Straße / Grunnelbachstraße verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

