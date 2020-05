Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Oberreut - Altkleidercontainer angezündet

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag kurz nach 02.00 Uhr in der Eugen-Geck-Straße in Karlsruhe-Oberreut einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Der Behälter stand bis zum Eintreffen der Karlsruher Berufsfeuerwehr bereits unter Vollbrand, konnte dann aber rasch gelöscht werden. Der Schaden wird mit etwa 800 Euro veranschlagt. Hinweise auf einen Verursacher gibt es nicht.

