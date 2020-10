Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mehrere kleine Brände bei Wohnhaus am Holländischen Platz: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Zu mehreren kleinen Bränden kam es im Laufe des heutigen Montags im Bereich eines Mehrfamilienhauses am Holländischen Platz. Zunächst war gegen 3.20 Uhr ein gelber Sack im Innenhof des Gebäudes in Flammen aufgegangen. Gegen 5:20 Uhr kokelte der Rand eines großen Schirmes vor dem Gebäudekomplex. Zum dritten Einsatz wegen eines Feuers wurden Polizei und Feuerwehr gegen 7:45 Uhr gerufen, weil ein Unbekannter im Flur eines Obergeschosses einen Kinderwagen in Brand gesetzt hatte. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Im letzten Fall entstand durch Rußanhaftungen im Gebäude ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass die drei Feuer durch ein und denselben Täter verursacht worden waren.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei der Regionalen Ermittlungseinheit der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung der Brände geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

