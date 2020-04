Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Neunjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein neunjähriger Fußgänger wurde am Sonntagabend, 5. April, auf der Konradstraße in Bulmke-Hüllen von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Um 19.10 Uhr überquerte der Junge die Fahrbahn. Dabei stieß er mit dem VW Polo eines 46-Jährigen zusammen. Der Autofahrer aus Gelsenkirchen war auf der Konradstraße in Richtung Florastraße unterwegs. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

