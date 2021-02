Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Betrunkener Fahrer verursachte Sachschaden

Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (27. Februar) gegen 17:40 Uhr fuhr ein 32-jähriger Zeuge auf der Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Köln hinter einem PKW her. Er konnte beobachten, wie dieser PKW Schlangenlinien fuhr und mehrfach zu weit nach rechts kam und den Bordstein berührte. Im Bereich der Baustelle in Höhe der Trierer Straße stieß er gegen eine Warnbake, die dabei beschädigt wurde. Der Zeuge konnte den 62-jährigen Fahrer des PKW im Bereich des Hürther Bogens stoppen. Die durch ihn zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten trafen kurz hiernach ein. Sie stellten fest, dass der Fahrer kaum in der Lage war, aus dem PKW auszusteigen und stark schwankte. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,1%o angezeigt. Er wurde einer Polizeiwache zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fuhrerschein wurde sichergestellt. Da der Fahrer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde der Halter des PKW verständigt. Er ist zugleich der Arbeitgeber des Fahrers. Durch ihn wurde eine Sicherheitsleistung gezahlt und der Fahrer in seine Obhut übergeben. Am flüchtigen PKW wurde ein Sachschaden von circa 1500 Euro festgestellt. Eine Anzeige wegen Fahrerflucht und Trunkenheitsfahrt wurde gefertigt. (dh)

