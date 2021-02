Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Nach brutalem Raub auf Selmer Ehepaar in 2019: Tatverdächtiger bei anderer Tat erschossen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kreispolizeibehörde Unna

Wie berichtet, drangen am 14.11.2019 gegen 11.30 Uhr zwei Täter unter dem Vorwand, Postboten zu sein, in die Wohnung eines Ehepaars in Selm ein, fesselten und knebelten den 62 Jahre alten Mann und seine 63 Jahre alte Ehefrau und erbeuteten Bargeld.

Nach der Ausstrahlung des Falles im Rahmen der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am 12.08.2020, bei der noch einmal die bereits in den örtlichen Medien veröffentlichten Phantombilder der Täter gezeigt wurden, gab eine Frau einen Hinweis auf zwei zur Tatzeit 34 und 36 Jahre alte Brüder.

Aufgrund weiterer Ermittlungen und Spurenauswertungen der Kriminalpolizei konnte der Tatverdacht gegen den zur Tatzeit 34 Jahre alten Mann weiter erhärtet werden. Gegen diesen Mann müssen die Ermittlungen jedoch eingestellt werden, weil er bei einem versuchten bewaffneten Raubüberfall auf einen Juwelier in Celle am 15.09.2020 von dem Juwelier erschossen wurde. Die in Celle sichergestellte DNA des 34-Jährigen stimmte mit der am Tatort in Selm überein.

Der zur Tatzeit 36 Jahre alte Mann befindet sich wegen des versuchten bewaffneten Raubüberfalls in Celle in Untersuchungshaft. Hinsichtlich seiner Beteiligung an der Tat in Selm dauern die Ermittlungen noch an.

Presseauskünfte erteilt Staatsanwalt Henner Kruse von der Staatsanwaltschaft Dortmund unter der Rufnummer 0231-926 261 22.

