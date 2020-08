Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 41-Jähriger verursacht Verkehrsunfall unter Drogen - und Alkoholeinfluss

Bad Nenndorf (ots)

(Kro.) Am Freitag, dem 14.08.2020, gegen 23:00 Uhr, wurde die Polizei Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall in der Buchenallee in Bad Nenndorf gerufen.

Was war geschehen?

Ein Radfahrer befuhr die Buchenallee stadtauswärts in Richtung Bantorf und ist seitlich mit einem geparkten Pkw kollidiert. An dem Pkw entstand ein leichter Sachschaden. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß im Gesichtsbereich und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten der Polizei Bad Nenndorf, konnte während der Verkehrsunfallaufnahme festgestellt werden, dass der amtsbekannte 41-Jährige zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein vor Ort durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amfetamine und THC. Drogenbedingte, körperliche Auffälligkeiten sind ersichtlich gewesen. Des Weiteren ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,75 Promille. Im Anschluss wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

