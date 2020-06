Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht im Metternicher Feld in Koblenz - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2020 kam es in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 10.15 Uhr zu einer Unfallflucht in Koblenz. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war "Im Metternicher Feld", aus Richtung Weinackerweg kommend in Richtung Rübenacher Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 21 kam er/sie nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen ordnungsgemäß rechts geparkten roten Audi. Dieser war dort in einer Parktasche abgestellt. An dem Audi wurde der linke Außenspiegel abgerissen und der vordere linke Kotflügel erheblich eingedrückt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.

